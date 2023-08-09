Кононенко Пантелеймон Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Варвара Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Кононенко Агриппина Николаевна
Рождение ребёнка
08.07.1891
Сын: Кононенко Иван Пантелеймонович
Мать ребёнка: Кононенко Агриппина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно