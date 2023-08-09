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Кононенко Пантелеймон Сергеевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Кононенко Сергей Семенович

Мать: Кононенко Ульяна Васильевна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Варвара Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Кононенко Агриппина Николаевна

Рождение ребёнка
08.07.1891

Сын: Кононенко Иван Пантелеймонович

Мать ребёнка: Кононенко Агриппина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононенко Агриппина Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно