Токмаков Степан Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токмаков Степан Антонович

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Место рождения

Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Загарева Евдокия Токмакова

Мать ребёнка: не указана

Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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