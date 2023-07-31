Устин Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Прокопий Кузьмич
Мать: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Парамон Устинович
Мать ребёнка: Фёкла Парамоновна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Марфа Устиновна
Мать ребёнка: Фёкла Парамоновна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Антон Устинович
Мать ребёнка: Фёкла Парамоновна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Онисим Устинович
Мать ребёнка: Фёкла Парамоновна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Мария Устиновна
Мать ребёнка: Фёкла Парамоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла Парамоновна
Смерть
Неизвестно