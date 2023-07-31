Устин Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устин Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Прокопий Кузьмич

Мать: Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Парамон Устинович

Мать ребёнка: Фёкла Парамоновна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Марфа Устиновна

Мать ребёнка: Фёкла Парамоновна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Антон Устинович

Мать ребёнка: Фёкла Парамоновна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Онисим Устинович

Мать ребёнка: Фёкла Парамоновна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Мария Устиновна

Мать ребёнка: Фёкла Парамоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла Парамоновна

Смерть
Неизвестно