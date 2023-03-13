Бородина Прасковья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина Прасковья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Бородинъ Ерофей

Отец ребёнка: Бородинъ Савелий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Сын: Бородинъ Сергей

Отец ребёнка: Бородинъ Савелий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Бородинъ Савелий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Бородинъ Савелий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Бородинъ Савелий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородинъ Савелий

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