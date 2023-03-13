Бородина Прасковья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Бородинъ Ерофей
Отец ребёнка: Бородинъ Савелий
Рождение ребёнка
1766
Сын: Бородинъ Сергей
Отец ребёнка: Бородинъ Савелий
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Бородинъ Савелий
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Бородинъ Савелий
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Бородинъ Савелий
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бородинъ Савелий