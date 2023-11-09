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Петр Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Карп Георгиевич

Мать: Наталья Гавриловна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Воскресенский Василий Петрович

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Борис Петрович

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья Петровна

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Коломенская и Каширская епархия, Московская губ., Коломенский уезд, с. Городня, Воскресенская церковь, диакон (дьячок – до 1764)
Смерть
1803
с. Городня, Московская губерния
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