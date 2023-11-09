Петр Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Карп Георгиевич
Мать: Наталья Гавриловна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Воскресенский Василий Петрович
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Борис Петрович
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья Петровна
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Коломенская и Каширская епархия, Московская губ., Коломенский уезд, с. Городня, Воскресенская церковь, диакон (дьячок – до 1764)
Смерть
1803
с. Городня, Московская губерния