Джинджарадзе ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джинджарадзе ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Джинджарадзе Лизика Лиза Илларионович

Отец ребёнка: Джинджарадзе Илларион Асланович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Джинджарадзе Иракли Илларионович

Отец ребёнка: Джинджарадзе Илларион Асланович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Джинджарадзе Илларион Асланович

Смерть
Неизвестно
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