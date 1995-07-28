Голозова Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голозова Елена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1931

Дата смерти

28.07.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КГ
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Место
Комментарий
Рождение
26.05.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1957

Сын: Голозов Геннадий Андреевич

Отец ребёнка: Голозов Андрей Иосифович

Рождение ребёнка
31.03.1958

Дочь: Чикова Марина Ивановна

Отец ребёнка: Голозов Андрей Иосифович

Смерть
28.07.1995
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