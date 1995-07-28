Голозова Елена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1931
Дата смерти28.07.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1957
Сын: Голозов Геннадий Андреевич
Отец ребёнка: Голозов Андрей Иосифович
Рождение ребёнка
31.03.1958
Дочь: Чикова Марина Ивановна
Отец ребёнка: Голозов Андрей Иосифович
Смерть
28.07.1995