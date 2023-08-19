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Мелихов Николай Феодотов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Мелихов ?

Мать: ?

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
11.11.1905

Жена: Мелихова Анна Егорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
21.02.1910

Сын: Мелихов Алексей Николаев

Мать ребёнка: Мелихова Анна Егорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Екатерина Николаева

Мать ребёнка: Мелихова Анна Егорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.01.1912

Дочь: Татьяна Николаева

Мать ребёнка: Мелихова Анна Егорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.12.1913

Дочь: Анастасия Николаева

Мать ребёнка: Мелихова Анна Егорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Мелихов Семен Николаев

Мать ребёнка: Мелихова Анна Егорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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