Мелихов Николай Феодотов
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.11.1905
Жена: Мелихова Анна Егорова
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
21.02.1910
Мать ребёнка: Мелихова Анна Егорова
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Екатерина Николаева
Мать ребёнка: Мелихова Анна Егорова
Рождение ребёнка
07.01.1912
Дочь: Татьяна Николаева
Мать ребёнка: Мелихова Анна Егорова
Рождение ребёнка
13.12.1913
Дочь: Анастасия Николаева
Мать ребёнка: Мелихова Анна Егорова
Рождение ребёнка
Около 1917
Мать ребёнка: Мелихова Анна Егорова
Смерть
Неизвестно