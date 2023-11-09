Никифор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиПосле 1746
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1719
Сын: Карп Никифорович
Мать ребёнка: Домника Степановна
Рождение ребёнка
1731
Сын: Максим Никифорович
Мать ребёнка: Домника Степановна
с. Горы, Московская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
1733
Сын: Софроний Никифорович
Мать ребёнка: Домника Степановна
с. Горы, Московская губерния Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
Коломенская и Каширская епархия, Московская губ., с. Горы, Введенская церковь, пономарь
Смерть
После 1746