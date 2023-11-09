Никифор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифор Петрович

Никифор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

После 1746

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1719

Сын: Карп Никифорович

Мать ребёнка: Домника Степановна

Рождение ребёнка
1731

Сын: Максим Никифорович

Мать ребёнка: Домника Степановна

с. Горы, Московская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
1733

Сын: Софроний Никифорович

Мать ребёнка: Домника Степановна

с. Горы, Московская губерния Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
Коломенская и Каширская епархия, Московская губ., с. Горы, Введенская церковь, пономарь
Смерть
После 1746
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close