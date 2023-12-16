Кокшарова (Панова) Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1976
Дочь: Чиркова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Кокшаров Николай Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокшаров Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Кокшаров Николай Федорович
Бракосочетание
Неизвестно