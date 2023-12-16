Кокшарова (Панова) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокшарова (Панова) Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1951

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1976

Дочь: Чиркова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Кокшаров Николай Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокшаров Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Кокшаров Николай Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокшаров Николай Федорович

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