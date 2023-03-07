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Кокушкина Елизавета Артемьева

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

03.09.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1873

Отец: Артюхин / Артемьев Афанасий Артемьевич

Мать: Артюхина Александра Сергеева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.?.1892

Муж: Кокушкин Семен Иванович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.01.1894

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Кокушкин Семен Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.11.1895

Дочь: Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Кокушкин Семен Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.02.1899

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Кокушкин Семен Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.02.1901

Дочь: Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Кокушкин Семен Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.02.1903

Сын: Кокушкин Захар Семенович

Отец ребёнка: Кокушкин Семен Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.05.1905

Сын: Кокушкин Николай Семенович

Отец ребёнка: Кокушкин Семен Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.06.1906

Дочь: Елена Семеновна

Отец ребёнка: Кокушкин Семен Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.04.1909

Дочь: Глафира Семеновна

Отец ребёнка: Кокушкин Семен Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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