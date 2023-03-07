Кокушкина Елизавета Артемьева
Место рождения
Дата рождения03.09.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1873
Бракосочетание
11.?.1892
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.01.1894
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Кокушкин Семен Иванович
Рождение ребёнка
17.11.1895
Дочь: Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Кокушкин Семен Иванович
Рождение ребёнка
07.02.1899
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Кокушкин Семен Иванович
Рождение ребёнка
24.02.1901
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Кокушкин Семен Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1903
Отец ребёнка: Кокушкин Семен Иванович
Рождение ребёнка
02.05.1905
Сын: Кокушкин Николай Семенович
Отец ребёнка: Кокушкин Семен Иванович
Рождение ребёнка
09.06.1906
Дочь: Елена Семеновна
Отец ребёнка: Кокушкин Семен Иванович
Рождение ребёнка
26.04.1909
Дочь: Глафира Семеновна
Отец ребёнка: Кокушкин Семен Иванович
Смерть
Неизвестно