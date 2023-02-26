Агафия Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти14.10.1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Шишкин Пётр Андреев
Отец ребёнка: Андрей Парфенов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791
Сын: Шишкин Семён Андреев
Отец ребёнка: Андрей Парфенов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1798
Сын: Трофим Андреев
Отец ребёнка: Андрей Парфенов
д.Шишки
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Парфенов
Смерть
14.10.1798
д.Шишки