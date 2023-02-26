Агафия Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафия Ильина

Агафия Ильина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

14.10.1798

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Шишкин Пётр Андреев

Отец ребёнка: Андрей Парфенов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791

Сын: Шишкин Семён Андреев

Отец ребёнка: Андрей Парфенов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1798

Сын: Трофим Андреев

Отец ребёнка: Андрей Парфенов

д.Шишки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Парфенов

Смерть
14.10.1798
д.Шишки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close