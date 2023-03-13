Туленковъ Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Туленковъ Данила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1925
Дочь: Марина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1927
Сын: Туленков Павел
Мать ребёнка: не указана
хутор Куламат
Рождение ребёнка
19.12.1929
Дочь: Горшенина Зинаида
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана