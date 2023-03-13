Туленковъ Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуленковъ Сергей

Туленковъ Сергей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Туленковъ Данила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1925

Дочь: Марина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1927

Сын: Туленков Павел

Мать ребёнка: не указана

хутор Куламат
Рождение ребёнка
19.12.1929

Дочь: Горшенина Зинаида

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close