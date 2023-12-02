Коровушкин Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1961
Рождение ребёнка
03.06.1984
Сын: Коровушкин Олег Владимирович
Мать ребёнка: Коровушкина Марина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коровушкина Марина Викторовна