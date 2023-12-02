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Коровушкин Владимир Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1961

Отец: Коровушкин Виктор Иванович

Мать: Коровушкина Екатерина Никифоровна

Рождение ребёнка
03.06.1984

Сын: Коровушкин Олег Владимирович

Мать ребёнка: Коровушкина Марина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровушкина Марина Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коровушкина Марина Викторовна

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