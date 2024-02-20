(Чолпан) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чолпан) Елизавета Николаевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

11.09.1887

Дата смерти

02.12.1892

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1887

Отец: Чолпан Николай Федорович

Мать: Чолпан Пелагея Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
02.12.1892
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-дифтерит
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