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Кильман Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Кильман Яков

Мать: Кильман Валентина Сергеевна

Смерть
1945
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