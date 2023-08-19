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Поварницын Андрей Харитонов

Место рождения

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Поварницын Харитон Иванов

Мать: Поварницына Анна Иванова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.01.1845

Жена: Токарева Евдокiя Иванова

Рождение ребёнка
01.06.1849

Дочь: Акилина Андреева

Мать ребёнка: Токарева Евдокiя Иванова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.09.1851

Дочь: Фекла Андреева

Мать ребёнка: Токарева Евдокiя Иванова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно