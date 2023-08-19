Поварницын Андрей Харитонов
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
12.01.1845
Жена: Токарева Евдокiя Иванова
Рождение ребёнка
01.06.1849
Дочь: Акилина Андреева
Мать ребёнка: Токарева Евдокiя Иванова
Рождение ребёнка
20.09.1851
Дочь: Фекла Андреева
Мать ребёнка: Токарева Евдокiя Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно