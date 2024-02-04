Ковязина Варвара Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ковязина Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Ковязин Иван Венекдитович
https://drive.google.com/drive/folders/1cHsEby6IGKwh_Xv30PUnakSV6eV7hQNi?usp=sharing
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ковязина Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Ковязин Иван Венекдитович
https://drive.google.com/drive/folders/1cHsEby6IGKwh_Xv30PUnakSV6eV7hQNi?usp=sharing
Смерть
Неизвестно