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Ковязина Варвара Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковязин Иван Венекдитович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ковязина Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Ковязин Иван Венекдитович

Булатовской, Котельнический уезд, Вятская губерния
https://drive.google.com/drive/folders/1cHsEby6IGKwh_Xv30PUnakSV6eV7hQNi?usp=sharing
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ковязина Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Ковязин Иван Венекдитович

Булатовской, Котельнический уезд, Вятская губерния
https://drive.google.com/drive/folders/1cHsEby6IGKwh_Xv30PUnakSV6eV7hQNi?usp=sharing
Смерть
Неизвестно

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