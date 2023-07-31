Косенков Федор Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосенков Федор Тимофеевич

Косенков Федор Тимофеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1930

Дата смерти

12.06.1993

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1930

Отец: Косенков Тимофей Финагентович

Мать: Косенкова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
14.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тубинский, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тубинский, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.06.1993