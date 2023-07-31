Косенков Федор Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1930
Дата смерти12.06.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1930
Рождение ребёнка
14.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.06.1993