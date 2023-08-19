Клепикова (Сутягина) Александра Андреева
Место рождения
Дата рождения24.04.1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1810
Отец: Сутягин Андрей Осипов
Бракосочетание
21.04.1833
Муж: Клепиков Иван Павлов
Рождение ребёнка
28.06.1834
Дочь: Евфросиния Иванова
Отец ребёнка: Клепиков Иван Павлов
Рождение ребёнка
25.10.1839
Отец ребёнка: Клепиков Иван Павлов
Смерть
Неизвестно