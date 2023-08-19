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Клепикова (Сутягина) Александра Андреева

Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

24.04.1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1810

Отец: Сутягин Андрей Осипов

Мать: Сутягина Стефанида Павлова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
21.04.1833

Муж: Клепиков Иван Павлов

Рождение ребёнка
28.06.1834

Дочь: Евфросиния Иванова

Отец ребёнка: Клепиков Иван Павлов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.10.1839

Сын: Клепиков Меркурий Иванов

Отец ребёнка: Клепиков Иван Павлов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно