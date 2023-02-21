Подребенникова Валентина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подребенникова Валентина Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подребенников Леонид Игнатьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буйневич Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Буйневич Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буйневич Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буйневич Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: не указан

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