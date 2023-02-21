Подребенникова Валентина Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Подребенников Леонид Игнатьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буйневич Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Буйневич Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буйневич Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буйневич Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: не указан