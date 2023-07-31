Андрей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1781 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1815 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Степан Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Федосья Максимовна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Федосья Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Максимовна

Смерть
Неизвестно