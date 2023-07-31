Андрей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Степан Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Федосья Максимовна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Федосья Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Максимовна
Смерть
Неизвестно