Зыкин Василий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗыкин Василий Егорович

Зыкин Василий Егорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1949

Дочь: Шабалина Алевтина Васильевна

Мать ребёнка: Зыкина Серафима Васильевна

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкина Серафима Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close