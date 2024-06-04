Яков Гаврилович
Место рождения
Дата рождения21.03.1807 ст.
Дата смертиМежду 1855 и 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
21.03.1807 ст.
дата крещения - 23.03.1807 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Филипп Козмич [Кабанов] и крестьянская дочь девка Пелагея ... Показать все
Бракосочетание
До 1828
Жена: Евдокея Даниловна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Праскева Яковлевна
Мать ребёнка: Евдокея Даниловна
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 25 лет, жена - Евдокея Даниловна, 24 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930... Показать все
Упоминание
1836
В ИР 1836 возраст - 31 год, жена - Евдокея Даниловна, 30 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во лист... Показать все
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 34 года, жена - Евдокея Даниловна, 34 года 30 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт... Показать все
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 40 лет, жена - Евдокея Даниловна, 39 лет 28 двор (у Василия Григорьевича) Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимир... Показать все
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 43 в бобылях Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2450 Кол-во листов: 1448 Даты док... Показать все
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 48 в бобылях Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Кол-во листов: 1428 Даты док... Показать все
Смерть
Между 1855 и 1860