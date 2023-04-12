Гуль Николай Николаевич
Место рожденияБрянск
Дата рожденияОколо 1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1957
Отец: Гуль ?
Мать: Гуль Анна Степановна
Брянск
Рождение ребёнка
03.06.1977
Сын: Гуль Илья Николаевич
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
Около 1983
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
Около 1988
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина