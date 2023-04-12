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Гуль Николай Николаевич

Место рождения

Брянск

Дата рождения

Около 1957

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

Около 1958 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1957

Отец: Гуль ?

Мать: Гуль Анна Степановна

Брянск
Рождение ребёнка
03.06.1977

Сын: Гуль Илья Николаевич

Мать ребёнка: Ирина

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1983

Сын: Гуль Кирилл Николаевич

Мать ребёнка: Ирина

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1988

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Ирина

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина