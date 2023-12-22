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Шевченко Сергей Фёдорович

Место рождения

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
10.02.1910

Сын: Шевченко Фёдор Сергеевич

Мать ребёнка: Малахова Дария Митрофановна

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
19.02.1912

Сын: Шевченко Максим Сергеевич

Мать ребёнка: Малахова Дария Митрофановна

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
11.02.1914

Сын: Шевченко Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Малахова Дария Митрофановна

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
09.09.1915

Дочь: Шевченко Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Малахова Дария Митрофановна

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
09.09.1915

Дочь: Шевченко Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Малахова Дария Митрофановна

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
25.03.1917

Дочь: Шевченко Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Малахова Дария Митрофановна

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Дария Митрофановна

Место жительства
Неизвестно
Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Смерть
Неизвестно
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