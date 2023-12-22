Шевченко Сергей Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1910
Мать ребёнка: Малахова Дария Митрофановна
Рождение ребёнка
19.02.1912
Сын: Шевченко Максим Сергеевич
Мать ребёнка: Малахова Дария Митрофановна
Рождение ребёнка
11.02.1914
Сын: Шевченко Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Малахова Дария Митрофановна
Рождение ребёнка
09.09.1915
Дочь: Шевченко Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Малахова Дария Митрофановна
Рождение ребёнка
09.09.1915
Дочь: Шевченко Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Малахова Дария Митрофановна
Рождение ребёнка
25.03.1917
Дочь: Шевченко Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Малахова Дария Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно