(Потримай) Вера Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Потримай) Вера Сергеевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

?.05.1919

Дата смерти

22.11.1919

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1919

Отец: Потримай Сергей Николаевич

Мать: Потримай Ольга Николаевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
22.11.1919
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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