Ельцова Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ельцова Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1927

Сын: Ельцов Александр Максимович

Отец ребёнка: Ельцов Максим Николаевич

Рождение ребёнка
1942

Сын: Ельцов Юрий Максимович

Отец ребёнка: Ельцов Максим Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ельцов Николай Максимович

Отец ребёнка: Ельцов Максим Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ельцов Максим Николаевич

Смерть
Неизвестно
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