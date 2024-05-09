Ельцова Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.07.1927
Сын: Ельцов Александр Максимович
Отец ребёнка: Ельцов Максим Николаевич
Рождение ребёнка
1942
Отец ребёнка: Ельцов Максим Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ельцов Николай Максимович
Отец ребёнка: Ельцов Максим Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно