Nomikos Markos
Место рождения
Дата рождения1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.09.2003
Жена: De Calabre Vittoria
Рождение ребёнка
27.05.2005
Сын: Nomikos Anastasios
Мать ребёнка: De Calabre Vittoria
Рождение ребёнка
?.08.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: De Calabre Vittoria
Рождение ребёнка
22.09.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: De Calabre Vittoria
Место жительства
Неизвестно