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Nomikos Markos

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Место рождения

Афины

Дата рождения

1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1976 г.р.

Дети

2005 г.р.
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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.09.2003

Жена: De Calabre Vittoria

Рождение ребёнка
27.05.2005

Сын: Nomikos Anastasios

Мать ребёнка: De Calabre Vittoria

Рождение ребёнка
?.08.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: De Calabre Vittoria

Рождение ребёнка
22.09.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: De Calabre Vittoria

Место жительства
Неизвестно
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