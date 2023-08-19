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Лукьяненко Даниил Моисеевич

Место рождения

Казачье, Сумська область

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Лукьяненко Моисей

Мать: ?

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Лукьяненко Иван Данилович

Мать ребёнка: Лукьяненко Евдокия Ивановна

Казачье, Сумська область
Бракосочетание
До 1767

Жена: Лукьяненко Евдокия Ивановна

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Лукьяненко Семен Данилович

Мать ребёнка: Лукьяненко Евдокия Ивановна

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Акилина Даниловна

Мать ребёнка: Лукьяненко Евдокия Ивановна

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Лукьяненко Федор Данилович

Мать ребёнка: Лукьяненко Евдокия Ивановна

Казачье, Сумська область
Смерть
Неизвестно