Лукьяненко Даниил Моисеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: Лукьяненко Моисей
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Лукьяненко Иван Данилович
Мать ребёнка: Лукьяненко Евдокия Ивановна
Бракосочетание
До 1767
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Лукьяненко Семен Данилович
Мать ребёнка: Лукьяненко Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Акилина Даниловна
Мать ребёнка: Лукьяненко Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Лукьяненко Федор Данилович
Мать ребёнка: Лукьяненко Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно