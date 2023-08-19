Зайцев Нестор Иванович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти11.05.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Зайцев Иван Ильич
Мать: Зайцева Мария Васильевна
Бракосочетание
14.05.1867
Рождение ребёнка
05.03.1869
Дочь: Скорая Юлиана Несторовна
Мать ребёнка: Зайцева Матрона Николаевна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Варвара Несторовна
Мать ребёнка: Зайцева Матрона Николаевна
Рождение ребёнка
30.01.1880
Сын: Зайцев Василий Несторович
Мать ребёнка: Зайцева Матрона Николаевна
Рождение ребёнка
21.01.1885
Сын: Зайцев Климентий Несторович
Мать ребёнка: Зайцева Матрона Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.05.1917
Причина смерти: старость