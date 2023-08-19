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Зайцев Нестор Иванович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1845

Дата смерти

11.05.1917

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Зайцев Иван Ильич

Мать: Зайцева Мария Васильевна

Бракосочетание
14.05.1867

Жена: Зайцева Матрона Николаевна

Рождение ребёнка
05.03.1869

Дочь: Скорая Юлиана Несторовна

Мать ребёнка: Зайцева Матрона Николаевна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Варвара Несторовна

Мать ребёнка: Зайцева Матрона Николаевна

Рождение ребёнка
30.01.1880

Сын: Зайцев Василий Несторович

Мать ребёнка: Зайцева Матрона Николаевна

Рождение ребёнка
21.01.1885

Сын: Зайцев Климентий Несторович

Мать ребёнка: Зайцева Матрона Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.05.1917
Причина смерти: старость