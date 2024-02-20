(Харт) Елизавета Панаиотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Харт) Елизавета Панаиотовна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1783 г.р.

Мать

1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Харт Панаиот Дмитриевич

Мать: Харт Стириона

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-104
Смерть
Неизвестно
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