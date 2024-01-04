Печерская (Селивоненко) Марфа Гурьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Место жительства
После 21.05.1867
Хильчичи, Сумська область
Бракосочетание
21.05.1867
Свидетели: Вавила Терентий Павлович, Репохов Григорий Архипович, Хоминич Понтелей Стефанович, Кутневский Леонтий Феодотов.
Смерть
Неизвестно