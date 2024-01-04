Печерская (Селивоненко) Марфа Гурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печерская (Селивоненко) Марфа Гурьевна

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1818 г.р.

Мать

Около 1819 г.р.

Муж

Около 1845 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Селивоненко Гурий Сергеевич

Мать: Селивоненко Матрона Петровна

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Место жительства
После 21.05.1867
Хильчичи, Сумська область
Бракосочетание
21.05.1867

Муж: Печерский Тимофей Филлиппович

Кривоносовка, Сумська область
Свидетели: Вавила Терентий Павлович, Репохов Григорий Архипович, Хоминич Понтелей Стефанович, Кутневский Леонтий Феодотов.
Смерть
Неизвестно
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