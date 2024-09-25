Федора Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиПосле 1755
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Никита Степанович
Мать: Фекла Михайловна
Упоминание
1751
В ИР 1751 возраст - 4 26 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1751 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 74 Кол-во листов: 1084 Даты документов: Раздел ... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 5 26 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты документов: Разде... Показать все
Смерть
После 1755