(Титова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Титова) Наталья

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

16.08.1836

Пол

Женский

Отец

1796 г.р.

Мать

1797 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1836

Отец: Титовъ Иванъ

Мать: Титова Агрофена

Александровка
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