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(Титова) Наталья
(Титова) Наталья
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
16.08.1836
Пол
Женский
Отец
Титовъ Иванъ
1796 г.р.
Мать
Титова Агрофена
1797 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1836
Отец:
Титовъ Иванъ
Мать:
Титова Агрофена
Александровка
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