Занин Филип Афанасьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смерти16.05.1807
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Занин Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Занин Константин Филиппов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Евдокия Филиппова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Марина Филиппова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1784
Мать ребёнка: не указана
Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Тихонькова Евфросинья Филиппова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
16.05.1807