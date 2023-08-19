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Занин Филип Афанасьев

Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

16.05.1807

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Занин Афанасий

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Занин Константин Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Евдокия Филиппова

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Марина Филиппова

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Занин Родион Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Тихонькова Евфросинья Филиппова

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
16.05.1807
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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