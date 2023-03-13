Назарова (Каратова) Евдокия
Место рожденияАлександровка
Дата рождения01.08.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1880
Отец: Каратовъ Никита
Мать: Каратова Федосья
Александровка
Рождение ребёнка
07.08.1902
Дочь: Назарова Федосья
Отец ребёнка: Назаровъ Иванъ
Рождение ребёнка
08.03.1908
Сын: Назаровъ Григорий
Отец ребёнка: Назаровъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назаровъ Иванъ