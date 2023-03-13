Назарова (Каратова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Каратова) Евдокия

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

01.08.1880

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1880

Отец: Каратовъ Никита

Мать: Каратова Федосья

Александровка
Рождение ребёнка
07.08.1902

Дочь: Назарова Федосья

Отец ребёнка: Назаровъ Иванъ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.03.1908

Сын: Назаровъ Григорий

Отец ребёнка: Назаровъ Иванъ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаровъ Иванъ

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