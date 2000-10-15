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Никитюк Маргарита Эдуардовна
Никитюк Маргарита Эдуардовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.10.2000
Пол
Женский
Отец
Никитюк Эдуард Григорьевич
1976 г.р.
Мать
Никитюк Алеся Анатольевна
2023 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.2000
Отец:
Никитюк Эдуард Григорьевич
Мать:
Никитюк Алеся Анатольевна
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