Федякина (Сыромятникова) Акулина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения21.06.1897
Дата смертиПосле 1924
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1897
Крещение
24.06.1897
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
07.02.1917
Рождение ребёнка
Около 1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федякин Илья Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1924