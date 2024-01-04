Федякина (Сыромятникова) Акулина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федякина (Сыромятникова) Акулина Фёдоровна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.06.1897

Дата смерти

После 1924

Пол

Женский

Отец

До 1877 г.р.

Мать

До 1877 г.р.

Муж

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1897

Отец: Сыромятников Фёдор Григорьевич

Мать: Сыромятникова Мария (Марфа) Дмитриевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
24.06.1897
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
07.02.1917

Муж: Федякин Илья Николаевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федякин Илья Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1924
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