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Мерзляков Семён Фёдорович

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Место рождения

Калегино, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Мерзляков Фёдор Михайлович

Мать: Мерзлякова Февронья Неизвестно

Калегино, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Мерзляков Карп Семёнович

Мать ребёнка: Мерзлякова Афимия Ивановна

Калегино, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Сын: Мерзляков Василий Семёнович

Мать ребёнка: Мерзлякова Афимия Ивановна

Калегино, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Сын: Мерзляков Силантий Семёнович

Мать ребёнка: Мерзлякова Афимия Ивановна

Калегино, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1928

Сын: Мерзляков Прокопий Семёнович

Мать ребёнка: Мерзлякова Афимия Ивановна

Калегино, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерзлякова Афимия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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