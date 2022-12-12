Мерзляков Семён Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Мерзлякова Афимия Ивановна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Мерзляков Василий Семёнович
Мать ребёнка: Мерзлякова Афимия Ивановна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Мерзляков Силантий Семёнович
Мать ребёнка: Мерзлякова Афимия Ивановна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Мерзляков Прокопий Семёнович
Мать ребёнка: Мерзлякова Афимия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно