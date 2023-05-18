Савкина Дарья Несторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Сын: Савкин Мирон Александрович
Отец ребёнка: Савкин Александр Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дружба, Каменский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно