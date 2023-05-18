Савкина Дарья Несторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савкина Дарья Несторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Савкин Мирон Александрович

Отец ребёнка: Савкин Александр Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савкин Александр Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Дружба, Каменский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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