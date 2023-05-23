Johansson von Uexküll Yxkull (von Bremen) Magdalene
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1605
Дата смертиОколо 1684
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1605
Рождение ребёнка
14.02.1630
Отец ребёнка: Johansson Von Uexküll Yxkull Georg (Jürgen)
Gut Mecks, Livland, Estland
Рождение ребёнка
Около 1630
Дочь: Von Tiesenhausen Anna Margaretha
Отец ребёнка: Johansson Von Uexküll Yxkull Georg (Jürgen)
Tallinn, Harjumaa, Estonia
Рождение ребёнка
До 1636
Дочь: Von Derfelden Auf Weltz Katharina Agneta
Отец ребёнка: Johansson Von Uexküll Yxkull Georg (Jürgen)
Löwenberg, Germany
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Von Tiesenhausen MAGDALENA
Отец ребёнка: Johansson Von Uexküll Yxkull Georg (Jürgen)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Von Tiesenhausen, A. Kotz Magdalena-Helena (Magdalene von Üxküll a.d.H. Fickel) (Magdalene von Üxküll a.d.H. Fickel)
Отец ребёнка: Johansson Von Uexküll Yxkull Georg (Jürgen)
-
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Johansson Von Uexküll Yxkull Georg (Jürgen)
Смерть
Около 1684