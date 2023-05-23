Johansson von Uexküll Yxkull (von Bremen) Magdalene — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Johansson von Uexküll Yxkull (von Bremen) Magdalene

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1605

Дата смерти

Около 1684

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1605

Отец: Tuvesson Von Bremen Eberhard (Ewert)

Мать: Tuvesson Von Bremen Anna

Рождение ребёнка
14.02.1630

Сын: Von Uexkull Berend Johan

Отец ребёнка: Johansson Von Uexküll Yxkull Georg (Jürgen)

Gut Mecks, Livland, Estland
Рождение ребёнка
Около 1630

Дочь: Von Tiesenhausen Anna Margaretha

Отец ребёнка: Johansson Von Uexküll Yxkull Georg (Jürgen)

Tallinn, Harjumaa, Estonia
Рождение ребёнка
До 1636

Дочь: Von Derfelden Auf Weltz Katharina Agneta

Отец ребёнка: Johansson Von Uexküll Yxkull Georg (Jürgen)

Löwenberg, Germany
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Von Tiesenhausen MAGDALENA

Отец ребёнка: Johansson Von Uexküll Yxkull Georg (Jürgen)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Von Tiesenhausen, A. Kotz Magdalena-Helena (Magdalene von Üxküll a.d.H. Fickel) (Magdalene von Üxküll a.d.H. Fickel)

Отец ребёнка: Johansson Von Uexküll Yxkull Georg (Jürgen)

-
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Von Uexküll Hans Jürgen

Отец ребёнка: Johansson Von Uexküll Yxkull Georg (Jürgen)

Смерть
Около 1684
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