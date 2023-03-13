Хомяковъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомяковъ Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Хомяковъ Степанъ

Мать: Хомякова Прасковья Макарова

Рождение ребёнка
1763

Сын: Хомяковъ Егоръ

Мать ребёнка: Хомякова Фекла Степанова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Юлина Настасья

Мать ребёнка: Хомякова Фекла Степанова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Хомякова Фекла Степанова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Хомякова Фекла Степанова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хомякова Фекла Степанова

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