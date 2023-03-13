Хомяковъ Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Хомяковъ Степанъ
Рождение ребёнка
1763
Сын: Хомяковъ Егоръ
Мать ребёнка: Хомякова Фекла Степанова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Юлина Настасья
Мать ребёнка: Хомякова Фекла Степанова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Хомякова Фекла Степанова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Хомякова Фекла Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хомякова Фекла Степанова