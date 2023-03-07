Майорова Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1895
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.09.1897
Сын: Майоров Константин Степанович
Отец ребёнка: Майоров Степан Иванович
Рождение ребёнка
30.07.1900
Отец ребёнка: Майоров Степан Иванович
Рождение ребёнка
19.10.1902
Сын: Майоров Константин Степанович
Отец ребёнка: Майоров Степан Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1903
Дочь: Агриппина Степановна
Отец ребёнка: Майоров Степан Иванович
Рождение ребёнка
25.06.1908
Отец ребёнка: Майоров Степан Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1913
Сын: Майоров Виталий Степанович
Отец ребёнка: Майоров Степан Иванович
Рождение ребёнка
11.04.1915
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Майоров Степан Иванович
Смерть
Неизвестно