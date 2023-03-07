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Майорова Анна Ивановна

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
22.10.1895

Муж: Майоров Степан Иванович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.09.1897

Сын: Майоров Константин Степанович

Отец ребёнка: Майоров Степан Иванович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.07.1900

Сын: Майоров Петр Степанович

Отец ребёнка: Майоров Степан Иванович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.10.1902

Сын: Майоров Константин Степанович

Отец ребёнка: Майоров Степан Иванович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.06.1903

Дочь: Агриппина Степановна

Отец ребёнка: Майоров Степан Иванович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.06.1908

Сын: Майоров Павел Степанович

Отец ребёнка: Майоров Степан Иванович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1913

Сын: Майоров Виталий Степанович

Отец ребёнка: Майоров Степан Иванович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.04.1915

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Майоров Степан Иванович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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