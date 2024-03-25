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Молокова Просковья Архиповна
Молокова Просковья Архиповна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1838
Пол
Женский
Отец
Молоков Архип Федоров
1804 г.р.
Мать
Молокова Агрофена Семеновна
1811 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец:
Молоков Архип Федоров
Мать:
Молокова Агрофена Семеновна
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