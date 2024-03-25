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Молокова Просковья Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Пол

Женский

Отец

1804 г.р.

Мать

1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Молоков Архип Федоров

Мать: Молокова Агрофена Семеновна

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