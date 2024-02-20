Золотарь (Яцукова) Елена Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотарь (Яцукова) Елена Трофимовна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1835 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Яцуков Трофим

Мать: не указана

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
23.09.1891

Муж: Золотарь Илья Афанасьевич

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
Неизвестно
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