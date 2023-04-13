(Передвигина) Февронiя Зотiева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Передвигина) Февронiя Зотiева

(Передвигина) Февронiя Зотiева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1829

Сын: Передвигин Филип Петров

Отец ребёнка: Передвигин Петр Федоров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.07.1832

Сын: Передвигин Илья Петров

Отец ребёнка: Передвигин Петр Федоров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.12.1834

Сын: Передвигин Данiил Петров

Отец ребёнка: Передвигин Петр Федоров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Стефанида Петрова

Отец ребёнка: Передвигин Петр Федоров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.09.1841

Сын: Передвигин Никита Петров

Отец ребёнка: Передвигин Петр Федоров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.08.1843

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Передвигин Петр Федоров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.07.1845

Дочь: Марiя Петрова

Отец ребёнка: Передвигин Петр Федоров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close