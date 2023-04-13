(Передвигина) Февронiя Зотiева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1829
Отец ребёнка: Передвигин Петр Федоров
Рождение ребёнка
17.07.1832
Отец ребёнка: Передвигин Петр Федоров
Рождение ребёнка
15.12.1834
Отец ребёнка: Передвигин Петр Федоров
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Стефанида Петрова
Отец ребёнка: Передвигин Петр Федоров
Рождение ребёнка
11.09.1841
Отец ребёнка: Передвигин Петр Федоров
Рождение ребёнка
01.08.1843
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Передвигин Петр Федоров
Рождение ребёнка
25.07.1845
Дочь: Марiя Петрова
Отец ребёнка: Передвигин Петр Федоров
Смерть
Неизвестно