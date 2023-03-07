Неудачина (Кускова) Матрена
Место рождения
Дата рождения1771
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Кусковъ Никифоръ
Мать: Кускова Дарья Андреева
Бракосочетание
08.11.1786
Муж: Неудачинъ Игнатий
Рождение ребёнка
01.10.1787
Сын: Неудачинъ Романъ
Отец ребёнка: Неудачинъ Игнатий
Рождение ребёнка
1788
Сын: Неудачинъ Иванъ
Отец ребёнка: Неудачинъ Игнатий
Рождение ребёнка
06.02.1792
Сын: Неудачинъ Федоръ
Отец ребёнка: Неудачинъ Игнатий
Рождение ребёнка
12.04.1796
Сын: Неудачинъ Василий
Отец ребёнка: Неудачинъ Игнатий