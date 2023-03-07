Неудачина (Кускова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неудачина (Кускова) Матрена

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Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1771

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Кусковъ Никифоръ

Мать: Кускова Дарья Андреева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.11.1786

Муж: Неудачинъ Игнатий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1787

Сын: Неудачинъ Романъ

Отец ребёнка: Неудачинъ Игнатий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Неудачинъ Иванъ

Отец ребёнка: Неудачинъ Игнатий

Рождение ребёнка
06.02.1792

Сын: Неудачинъ Федоръ

Отец ребёнка: Неудачинъ Игнатий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1796

Сын: Неудачинъ Василий

Отец ребёнка: Неудачинъ Игнатий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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