Денисов Сергей Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисов Сергей Игнатьевич

Денисов Сергей Игнатьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1929

Дочь: Комкова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Денисова Орина Сергеевна

Зимницы, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
Умер в Шуйском районе Ивановской области
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close