Денисов Сергей Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1929
Дочь: Комкова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Денисова Орина Сергеевна
Зимницы, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
Умер в Шуйском районе Ивановской области