Давидович Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавидович Вера

Давидович Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1925

Дочь: Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Давидович Николай Сидорович

Алексеевка, Молчановский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фрося Николаевна

Отец ребёнка: Давидович Николай Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Давидович Николай Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давидович Петр Николаевич

Отец ребёнка: Давидович Николай Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давидович Николай Сидорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close