Давидович Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1925
Дочь: Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Давидович Николай Сидорович
Алексеевка, Молчановский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фрося Николаевна
Отец ребёнка: Давидович Николай Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Давидович Николай Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давидович Петр Николаевич
Отец ребёнка: Давидович Николай Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно